Вратарь «Реала» прокомментировал слухи о возвращении Моуринью в клуб
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал информацию о возможном возвращении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба, передает «Советский спорт».
Вратарь не может подтвердить или опровергнуть данный слух.
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«Я ничего не знаю. Я видел информацию в интернете. Жозе — отличный тренер, под руководством которого я играл в «Челси». Я очень уважаю его и желаю ему всего наилучшего в будущем», — цитирует Куртуа Le10sport.com.
18 декабря руководство «красных дьяволов» отстранило португальского специалиста с должности наставника.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» намерена побороться с мадридским «Реалом» и итальянским «Миланом» за нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.