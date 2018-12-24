Вратарь «Реала» прокомментировал слухи о возвращении Моуринью в клуб

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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал информацию о возможном возвращении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба, передает «Советский спорт».

Вратарь не может подтвердить или опровергнуть данный слух.

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«Я ничего не знаю. Я видел информацию в интернете. Жозе — отличный тренер, под руководством которого я играл в «Челси». Я очень уважаю его и желаю ему всего наилучшего в будущем», — цитирует Куртуа Le10sport.com.

18 декабря руководство «красных дьяволов» отстранило португальского специалиста с должности наставника.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» намерена побороться с мадридским «Реалом» и итальянским «Миланом» за нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.