Алдонин прокомментировал уход Мутко с поста главы РФС

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал то, что Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС), передает Rusfootball.

Экс-игрок армейцев отметил заслуги заместителя председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития.

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«Можно по-разному оценивать работу Виталия Леонтьевича в РФС, но в памяти болельщиков в любом случае останутся 2008-й и 2018-й годы. Юрий Павлович Семин верно заметил: наш футбол Виталий Леонтьевич принял в не самые лучшие времена и в целом задал хороший вектор развития. Тем, что мы сейчас имеем в нашем футболе, мы вправе гордиться. В плане инфраструктуры — безусловно. У нас сейчас прекрасные стадионы в разных регионах страны. В целом итоги работы Мутко надо оценивать положительно. Немалая заслуга Виталия Леонтьевича в том, что чемпионат мира был у нас. Но думаю, здесь можно много кого выделить», — заключил Алдонин.

Мутко возглавил РФС в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС. Через год об был переизбран на четырехлетний срок.

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер России по спорту считает, что к спортсменам нужно находить индивидуальный подход.