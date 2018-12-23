Гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» на выезде обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:0, передает «Советский спорт».
Российский нападающий гостей Артемий Панарин забросил шайбу и отметился голевой передачей. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил второй «сухарь» в сезоне и 26-й в заокеанской карьере.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
0:1 — Аткинсон (Панарин, Мюррей) — 4:03
0:2 — Бьеркстранд (Веннберг, Веренски) — 5:31
0:3 — Панарин — 30:47
«Коламбус» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» — последний.