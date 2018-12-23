«Интер» отстранил скандального футболиста от тренировок

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Миланский «Интер» отстранил от тренировок бельгийского полузащитника Раджу Наингголана, передает «Советский спорт».

По данным Би-би-си, поводом для этого решения было опозданиями футболиста на тренировку. Также Наингголан оштрафован на крупную сумму. Хавбек точно пропустит матч 18-го тура чемпионата Италии против неаполитанского «Наполи», который пройдет 26 декабря в Милане.

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30-летний бельгиец перешел в «Интер» из «Ромы» летом 2018 года и забил три мяча в 15 матчах за новый клуб. Наингголан известен своим вызывающим поведением вне футбольного поля. Ранее он подозревался в избиении своей подруги, а также был замечен в курении сигарет и употреблении алкоголя.

Ранее голевой пас Черышева помог «Валенсии» обыграть «Уэску».