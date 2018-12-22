Главным тренером баскетбольного «Зенита» назначен испанец Пласа

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На пост главного тренера петербургского баскетбольного клуба «Зенит» назначен испанский специалист Хоан Пласа, сообщает ТАСС.

22 декабря сине-бело-голубые объявили о досрочном расторжении контракта с наставником Василием Карасевым.

«Пласа — один из лучших европейских тренеров, который знает, как выиграть национальный чемпионат, умеет побеждать в Еврокубке и играть в Евролиге. Это отвечает нашим задачам и программе развития клуба», — цитирует генерального директора клуба Александра Церковного пресс-служба.

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На счету Пласа такие команды, как литовская «Жальгирис» и испанские «Ховентут», «Реал», «Уникаху» и «Севилья». Под руководством испанца клуб доходили до финала Еврокубка, а также дважды становились его победителями.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс раскритиковал владельцев клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ).