Главным тренером баскетбольного «Зенита» назначен испанец Пласа
На пост главного тренера петербургского баскетбольного клуба «Зенит» назначен испанский специалист Хоан Пласа, сообщает ТАСС.
22 декабря сине-бело-голубые объявили о досрочном расторжении контракта с наставником Василием Карасевым.
«Пласа — один из лучших европейских тренеров, который знает, как выиграть национальный чемпионат, умеет побеждать в Еврокубке и играть в Евролиге. Это отвечает нашим задачам и программе развития клуба», — цитирует генерального директора клуба Александра Церковного пресс-служба.
На счету Пласа такие команды, как литовская «Жальгирис» и испанские «Ховентут», «Реал», «Уникаху» и «Севилья». Под руководством испанца клуб доходили до финала Еврокубка, а также дважды становились его победителями.
Ранее двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс раскритиковал владельцев клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ).