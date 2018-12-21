Ковтун посвятил маме золото чемпионата России

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Фигурист Максим Ковтун, 21 декабря ставший четырехкратным чемпионом России, посвятил победу маме, передает «Чемпионат».

Также 23-летний спортсмен сказал, что встретит Новый год вдали от города.

«У мамы недавно был день рождения. Посвящаю выступления здесь ей. Да, не идеально, но это своеобразный подарок ей. Новый год проведу с родителями, уедем в деревню, в глушь, где сугробы», — сказал Ковтун.

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Спортсмен побеждал на чемпионатах России с 2014 по 2016 год. В 2018 году он думал о завершении карьеры, но в итоге решил продолжить выступления.

Ранее сообщалось, что фигурист Ковтун стал более хладнокровным.