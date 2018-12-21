Моуринью может возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер »Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересовал «Баварию», сообщает «Советский спорт».
Как стало известно Don Balon, немецкий клуб испытывает сомнения относительно наставника команды Нико Ковача, под руководством которого «Бавария» показывает нестабильные результаты и игру.
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Отмечается, что в ближайшее время руководство мюнхенцев планирует провести серьезную перестройку команды, продав многолетних лидеров клуба. Роль выстраивания новой команды предполагается отдать португальскому специалисту.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подорожал после увольнения Моуринью.