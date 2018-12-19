Экс-хавбек «Уфы» вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги
«Манчестер Сити» одолел «Лестер» в 1/4 финала Кубка лиги, сообщает «Советский спорт».
Основное время матча завершилось ничьей со счетом 1:1, однако в серии пенальти игроки «горожан» привели команду к победе, оформив два гола. Решающий реализованный пенальти принадлежал бывшему полузащитнику «Уфы» Александру Зинченко.
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Ранее директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что клуб не намерен назначать бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на пост наставника клуба.
Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
«Лестер Сити» (Лестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:3
Голы: 0:1 — Де Брейне, 14; 1:1 — Олбрайтон, 73