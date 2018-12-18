СМИ узнали имя сменщика Моуринью в «МЮ»

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Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с кандидатурой на замену отправленному в отставку с поста главного тренера Жозе Моуринью, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, исполняющим обязанности наставника «красных дьяволов» будет назначен бывший полузащитник команды Майкл Каррик.

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Отмечается, что Каррик будет руководить командой до тех пор, пока клуб не подыщет другого тренера.

Ранее сообщалось, что «МЮ» придется раскошелиться на €26 млн из-за отставки Моуринью.