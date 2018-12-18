Мамаев будет обжаловать решение суда во все возможные инстанции
Защита полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет обжаловать решение Мосгорсуда по апелляции игрока об освобождении из-под стражи, сообщает Sport24.
18 декабря суд признал законным продление ареста Мамаева, форварда «Зенита» Александра Кокорина и двух из подельников. Таким образом, футболисты останутся в СИЗО как минимум до февраля.
«Новогоднего подарка суд не сделал. В этом деле со стороны суда проявляется несправедливость. Будем обжаловать во все возможные инстанции. Оснований у нас более чем достаточно.
Квалификация у моего подопечного будет по статье 155, легкий вред здоровью, за который даже не предусматривается заключение под стражу», — заявил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что брат Кокорина не видит «что-то такое страшное» в избиении людей.