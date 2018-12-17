Полузащитник «Ростова» выразил поддержку Кокорину и Мамаеву

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Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов присоединился к акции поддержки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые находятся в СИЗО, сообщает «Советский спорт».

В своем инстаграме хавбек «Ростова» оставил запись, в которой выразил надежду на скорое освобождение Кокорина и Мамаева.

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«Ребята, Саня и Паша! Хочу поддержать вас в этой непростой ситуации. Не сомневаюсь, что вы все переосмыслили.

Надеюсь, что этот кошмар для вас и ваших родных как можно быстрее закончится, и скоро вы выйдете на свободу и будете продолжать радовать болельщиков своей игрой», – говорится в видеообращении Юсупова.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Тарасов извинился за Кокорина и Мамаева и предложил их простить.