Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»
«Монако» разгромно уступил «Лиону» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает «Советский спорт».
Встреча состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды.
Победу «Лиону» принесли голы Уссема Ауа, Набиля Фекира и Ферлана Менди.
В составе монегасков на 47-й минуте встречи за грубую игру был удален российский полузащитник Александр Головин. 22-летний россиянин попал шипами в голень сопернику, после чего судья встречи воспользовался системой видеоповторов и показал хавбеку «Монако» прямую красную карточку.
Ранее сообщалось, что «Монако» не смог выиграть ни в одном матче в двух сезонах Лиги чемпионов.
Футбол. Чемпионат Франции. 18-й тур
«Лион» (Лион) — «Монако» (Монако) — 3:0
Голы: 1:0 — Ауа, 6; 2:0 — Фекир, 34; 3:0 — Менди, 59
Удаления: нет; — Головин, 47