Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»

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«Монако» разгромно уступил «Лиону» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды.

Победу «Лиону» принесли голы Уссема Ауа, Набиля Фекира и Ферлана Менди.

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В составе монегасков на 47-й минуте встречи за грубую игру был удален российский полузащитник Александр Головин. 22-летний россиянин попал шипами в голень сопернику, после чего судья встречи воспользовался системой видеоповторов и показал хавбеку «Монако» прямую красную карточку.

Ранее сообщалось, что «Монако» не смог выиграть ни в одном матче в двух сезонах Лиги чемпионов.

Футбол. Чемпионат Франции. 18-й тур

«Лион» (Лион) — «Монако» (Монако) — 3:0

Голы: 1:0 — Ауа, 6; 2:0 — Фекир, 34; 3:0 — Менди, 59

Удаления: нет; — Головин, 47