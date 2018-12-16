Форвард Капризов подвел итог матча против Финляндии
Нападающий сборной России Кирилл Капризов подвел итог матча против Финляндии в рамках Кубка Первого канала, передает Sport24.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды. Эта победа позволила России выиграть Кубок Первого канала.
«Зрителей много, стадион большой. Погода: чуть в конце похолоднее стало, а так здорово все. Прикольно было играть. Стоило ли открывать крышу? Было бы холоднее, мог снег пойти. И так здорово все было.
Мой гол — исторический? Да бросьте, какой он исторический. Григоренко классно отдал, Елесин перед этим хорошо бросил, ничего необычного. Волновались ли мы? Кто как, ничего страшного не было, и собрались вовремя. Но начало и правда было не очень. Финны должны были быть свежее? Не знаю, что за них сказать, главное — мы хорошо сыграли», — заявил Капризов.
Ранее тренер сборной Финляндии объяснил разгромное поражение от России.