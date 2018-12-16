Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал ситуацию с Бабиковым

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает недопустимым отказ Антона Бабикова от участия в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает «Советский спорт».

По данным Союза биатлонистов России, Бабиков не согласился выступать в гонке. Сам спортсмен эти слова опровергает.

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«На мой взгляд, в тот момент, когда спортсмен начинает принимать решение и командовать, на этом его спорт заканчивается. Может быть, не сегодня, но завтра точно. Потому что обязанность спортсмена — хорошо тренироваться и выступать на соревнованиях, а принимать решения должны другие люди. У Бабикова был хороший шанс показать себя на самом высоком форуме — на Кубке мира. Либо он немного струсил, либо решил взять все в свои руки, что неправильно. Его решение как минимум непонятно», — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

Бабиков возглавляет общий зачет Кубка IBU.

Ранее союз биатлонистов России отстранил Бабикова от этапов Кубка мира.