Экс-игрок «МЮ» поддержал Мамаева и Кокорина

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и хавбеку «Краснодару» Павел Мамаев нужно дать шанс перезапустить карьеру, передает «Спорт уик-энд».

По мнению специалиста, оба футболиста справились с экзистенциальным кризисом. Сейчас Кокорин и Мамаев находятся под следствием. Они обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве.

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«Надо верить, что Кокорин вернется на свой уровень, надо дать ему шанс. Вся эта история поднадоела всем. Надо сделать правильные выводы. Надо дать шанс и Кокорину, и Мамаеву. Думаю, они поняли смысл жизни и как нужно вести себя в будущем. Они будут отдавать все силы на футбольном поле в будущем и доказывать, что случившееся — ошибка», — сказал Канчельскис.

В СИЗО футболисты пробудут до 8 февраля.

Ранее экс-защитник сборной России встал на сторону Кокорина и Мамаева.