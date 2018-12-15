Российские пловцы выиграли золото в комбинированной эстафете на чемпионате мира

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Мужская сборная России по плаванию взяла золото в комбинированной эстафете 4х50 метров на чемпионате мира на короткой воде, сообщает ТАСС.

Российская команда, в составе которой выступили Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищев и Евгений Рылов, преодолели дистанцию за 1 минуту 30,54 секунды. Второе место заняла сборная США (1.30,90), третье — команда Бразилии (1.31,49).

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Россия завоевала пятую золотую медаль на чемпионате мира.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Ханчжоу (Китай)

Мужчины. Комбинированная эстафета. 4х50 м. Финал

1. Россия — 1.30,54.

2. США — +0,36.

3. Бразилия — +0,95.