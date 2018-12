Форвард «Эдмонтона» Макдэвид забросил шайбу с отрицательного угла

Форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид забросил шайбу с отрицательного угла в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз», сообщает «Советский спорт».

Сначала форвард навязал борьбу сопернику за воротами «летчиков», а затем нанес бросок, после которого шайба от вратаря залетела в створ.

Реклама

Встреча между «Эдмонтоном» и «Филадельфией», прошедшая в канадском городе, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В активе Макдэвида две шайбы.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.

Welp, now Connor is scoring from BEHIND the net. #LetsGoOilers pic.twitter.com/yxcpRwQIp1