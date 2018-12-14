«Спартак» оштрафован на €28 тыс за выбежавшего к Глушакову фаната

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Московский «Спартак» оштрафован дисциплинарным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на €55 тысяч за два матча группового этапа Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» (8 ноября) и австрийского «Рапида» (29 ноября), сообщает «Советский спорт».

В первой встрече болельщики красно-белых бросали на поле посторонние предметы, перекрывали эвакуационные пути и использовали пиротехнику. За эту игру москвичам присудили штраф в €27 тысяч.

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Также болельщики «Спартака» перекрывали лестничные проходы в матче с «Рапидом», а один из фанатов, Мирослав Голунов, выбежал на поле, чтобы ударить полузащитника Дениса Глушакова. За эти действия болельщиков клуб оштрафован на €28 тысяч. Эти деньги руководство клуба может взыскать с Голунова.

Ранее сообщалось, что напавший на Глушакова фанат не будет извиняться перед футболистом.