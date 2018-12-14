Российские пловцы выиграли серебро в эстафете на ЧМ в Китае

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Мужская сборная России стала второй в кролевой эстафете 4×200 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу, сообщает ТАСС.

Под российским флагом на старт вышли Мартин Малютин, Михаил Вековищев, Иван Гирев и Александр Красных. Они проплыли дистанцию за 6.46,84, уступив сборной Бразилии, установившей новый мировой рекорд — 6.46,81. Бронзовые медали достались команде Китая (6.47,53).

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Чемпионат мира. Короткая вода. Ханчжоу (Китай)

Мужчины. Вольный стиль. Эстафета. 4×200 м

1. Бразилия — 6.46,81.

2. Россия (Мартин Малютин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Александр Красных) — + 0,03.

3. Китай — + 0,72.

Чемпионат мира завершится 16 декабря.

Ранее пловец Колесников взял золото на дистанции 100 метров на ЧМ в Китае.