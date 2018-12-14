Хавбек ЦСКА Дзагоев поддержал Кокорина и Мамаева

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Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поддержал нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся в СИЗО «Бутырка», передает «Советский спорт».

Игрок армейцев записал видео-обращение для передачи на одном из российских телеканалов.

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«Хочу выразить свою поддержку Саше и Паше. Разочарован этой ситуацией и тем, что ребята все еще находятся под заключением. Да, наказание должно быть, и они его уже понесли. Я думаю, они уже все осознали. Но и также хочется справедливости. А справедливость эта заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол», — заявил Дзагоев.

Напомним, что футболистов обвиняют в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее прокуратура Москвы нашла значительные нарушения в ходе расследования уголовного дела в отношении Кокорина и Мамаева.