Хавбек ЦСКА Дзагоев поддержал Кокорина и Мамаева
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поддержал нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся в СИЗО «Бутырка», передает «Советский спорт».
Игрок армейцев записал видео-обращение для передачи на одном из российских телеканалов.
«Хочу выразить свою поддержку Саше и Паше. Разочарован этой ситуацией и тем, что ребята все еще находятся под заключением. Да, наказание должно быть, и они его уже понесли. Я думаю, они уже все осознали. Но и также хочется справедливости. А справедливость эта заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол», — заявил Дзагоев.
Напомним, что футболистов обвиняют в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее прокуратура Москвы нашла значительные нарушения в ходе расследования уголовного дела в отношении Кокорина и Мамаева.