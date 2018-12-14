Впервые за пять лет «Зенит» проиграл три матча подряд

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Впервые за пять лет петербургский «Зенит» проиграл в трех матчах подряд во всех турнирах, сообщает «Советский спорт».

13 декабря «Зенит» сыграл со «Славией» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы, уступив чешской команде со счетом 0:2.

В двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» (2:4) и казанскому «Рубину» (1:2).

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Это произошло впервые с 2013 года. В том сезоне команда уступила в 1/16 финала Лиги Европы «Ливерпулю» (1:3), в 1/8 финала — «Базелю» (0:2) и в чемпионате России «Рубину» (0:1).

Ранее тренер «Зенита» высказался об общем уровне РПЛ.