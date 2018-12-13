Посольство России в Австрии подключило адвокатов из-за скандала с допингом

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Посольство России в Австрии обратилось к адвокатам из-за обвинений российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил во время мирового первенства, сообщает «РИА Новости».

Пресс-атташе посольства Булат Хайдаров заявил, что специалисты понадобились для того, чтобы прояснить ситуацию.

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«Посольство по согласованию с министерством спорта России и Федерацией биатлона подключило доверенных адвокатов к прояснению ситуации с компетентными ведомствами Австрии», — сообщил Хайдаров.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее советский спортсмен, а также тренер по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал обвинения в адрес биатлонистов.