Захарова прокомментировала обвинения российских биатлонистов в Австрии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия отреагирует на обвинения в нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистами, если в них обнаружится политический компонент, передает «Советский спорт».

«Наши дипломаты уже находятся в контакте с австрийскими коллегами. На данный момент, учитывая, что у нас нет полной информации и мы не можем воссоздать всю картину того, что происходит, говорить о политическом элементе или политическом характере того, что происходит, пока рано.

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Но если информация о наличии некоего политического компонента всей этой истории и попытке осуществить некое психологическое давление на российских спортсменов подтвердится, наша реакция не заставит себя ждать», — сказала Захарова на брифинге.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Ранее сообщалось, что спортсмены будут допрошены 13 декабря после женской спринтерской гонки.