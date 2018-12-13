Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

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Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что наибольшее представительство в плей-офф получил чемпионат Англии, который будет представлен «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Тоттенхэм Хотспур».

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Также в 1/8 финала вышли дортмундская «Боруссия», гельзенкирхенский «Шальке-04», мюнхенская «Бавария» (все — Германия), «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико» (все — Испания), туринский «Ювентус», «Рома» (обе — Италия), «Пари Сен-Жермен», «Лион» (оба — Франция), «Порту» (Португалия), амстердамский «Аякс» (Нидерланды).

В плей-офф Лиги Европы прошли «Брюгге» (Бельгия), «Наполи», миланский «Интер» (обе — Италия), стамбульский «Галатасарай» (Турция), лиссабонская «Бенфика» (Португалия), донецкий «Шахтер» (Украина), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Валенсия» (Испания).

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 17 декабря.