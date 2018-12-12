Влашич остался очень разочарован результатом в матче «Виктория» — «Рома»

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил крупную победу своей команды в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0).

По словам Влашича, сразу после финального свистка в игре с «Реалом» он побежал узнавать результат в параллельном матче «Виктория» — «Рома» и остался очень разочарован.

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«Я очень разочарован результатом. После свистка сразу побежал к скамейке запасных, чтобы узнать результат в параллельном матче. Когда услышал, что «Виктория» выиграла со счетом 2:1, был очень зол. Но это огромная победа. Когда последний раз «Реал» проигрывал дома с таким счетом в Лиге чемпионов? Мне кажется, это первый раз в истории. Уж точно для российских клубов.

Да, мы не сыграем в Лиге Европы, зато теперь можем сконцентрироваться на чемпионате. У нас есть все, чтобы стать чемпионами.

Лично я больше расстроен, чем рад. Мы заработали 7 очков и никуда не вышли», — цитирует Влашича «Чемпионат».

Несмотря на разгромную победу, армейцы не смогли пробиться в плей-офф Лиги Европы, так как чешская «Виктория» обыграла «Рому» со счетом 2:1 и обошла московский клуб по показателю личных встреч (2:2, 2:1). Обе команды набрали по итогам выступления в квартете по семь очков.

Ранее «Локомотив» вылетел из еврокубков.

Также главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу армейцев над «Реалом».