Чемпион НБА не верит в высадку американцев на Луне

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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оказался сторонником популярной конспирологической теории, сообщает «Советский спорт».

Оказывается, трехкратный чемпион НБА не верит в высадку американских астронавтов на Луну. Это заявление спортсмен сделал будучи гостем подкаста Winging It. Карри сказал, что не верит в посещении Луны американцами, но отказался развивать эту тему.

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В ответ представитель Национального управления по аэронавтике (НАСА) Аллард Бойтель пригласил спортсмена посетить лунную лабораторию.

«Мы бы хотели, чтобы мистер Карри посетил нашу лунную лабораторию в космическом центре в Хьюстоне. Там хранятся сотни фунтов лунных камней и пульт управления миссии «Аполлон». Во время своего визита он воочию убедится, что мы были там 50 лет назад, а также узнает, что мы можем вернуться на Луну в ближайшие годы, чтобы остаться там», — передает Fox News слова Бойтеля.

Согласно распространенной теории заговора, кадры американской лунной миссии были сняты известным режиссером Стэнли Кубриком в одном из павильонов Голливуда.

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