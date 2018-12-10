Слуцкая оценила выступление Туктамышевой выше Загитовой
Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр россиянка Ирина Слуцкая заявила, что фигуристка Елизавета Туктамышева заслуживала второго места в финале Гран-при в Ванкувере, передает «Советский спорт».
«Я за Лизу вообще всегда болела. Эта спортсменка прошла уже огонь, воду и медные трубы и в Ванкувере показала яркое, задорное, технически сложное катание. По мне, так она должна была второй становиться в финале», — цитирует Слуцкую сайт Олимпийского комитета России (ОКР).
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Победительницей финала Гран-при в женском одиночном катании стала японка Рика Кихира. Второе место заняла олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова, третье — Туктамышева.
Ранее комментатор Василий Уткин подверг жесткой критике фанатов Загитовой.