Вратарь сборной России поделился мнением о ситуации в «Спартаке»

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Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Гилерме высказал свое мнение о конфликте в московском «Спартаке», в результате которого полузащитник Денис Глушаков лишился капитанской повязки и отправился в дубль, а главный тренер красно-белых Массимо Каррера был уволен со своего поста, информирует газета «Известия».

Гилерме и Глушаков знакомы по совместным выступлениям за «железнодорожников».

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«Когда Денис играл в «Локомотиве», я знал его как порядочного человека. Но никто не знает, что ждет нас в будущем. Сложно об этом говорить. Я надеюсь, что он справится. Я не уверен, что один игрок может уволить тренера, но тяжело говорить, потому что это совсем другая команда», — сказал Гилерме.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Глушаков провел 11 матчей, в которым отметился одним голом.

Ранее Гилерме рассказал о своей реакции на уход Акинфеева из сборной.