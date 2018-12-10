Российский форвард «Сент-Луиса» извинился за поражение от «Ванкувера»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/113/8250113/532016728_slide-pic905-895x505-50024.jpg">

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко извинился перед болельщиками за разгромное поражение в матче с «Ванкувер Кэнакс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает ТАСС.

Канадский клуб одолел соперников со счетом 1:6.

Реклама

«В нашей игре нет последовательности, мы не можем играть так у себя дома, как это было сегодня, это неприемлемо. Я приношу извинения всем нашим болельщикам, я не знаю как это исправить, мы будем работать над ошибками, но пока это не помогает», — с сожалением рассказал форвард.

Он недоволен своими действиями на льду и игрой одноклубников.

«Мы должны использовать свои шансы, особенно в начале матчей при игре в большинстве, это дает нам эмоциональный заряд. Мы обязаны были забивать при игре в большинстве целых четыре минуты. Сегодня мы не выполнили свою работу, от того и такой результат», — заключил Тарасенко.

«Сент-Луису» предстоит встреча с «Флорида Пантерз» 12 декабря.

Ранее главный тренер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение от «Вашингтона» (0:4) в матче регулярного чемпионата.