Вратарь сборной России Гилерме: я не стесняюсь говорить по-русски

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Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме прокомментировал возвращение в национальную команду, передают «Известия».

Вратарь рассказал, были ли у него опасения, что его больше не вызовут в состав сборной.

«Честно говоря, были такие мысли. Но я был готов к тому, что меня не вызовут на чемпионат мира, так как последнее время не попадал в состав сборной. К счастью, после мундиаля вернулся в национальную команду и готов за нее играть. Считаю, что это оправдано», — подчеркнул игрок бразильского происхождения.

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Также он высказался относительно заявления некоторых футбольных экспертов, что в России сейчас очень много натурализованных игроков.

«Знаю, что в России сильно развито чувство патриотизма — уважаю это. Но, на мой взгляд, нужно смотреть и на другие примеры. Во многих ведущих сборных сейчас выступают натурализованные игроки, и это считается нормой. Думаю, что россиянам не нужно волноваться по этому поводу. Почему я не боюсь говорить по-русски? Просто я не стесняюсь. Если ты хочешь хорошо говорить на иностранном языке, надо его постоянно практиковать и ни в коем случае нельзя этого бояться. Когда я приехал в Россию, мне было очень сложно, потому что встретился с совершенно другим языком. Но я всегда старался спрашивать у ребят, как правильно говорить, как называются разные предметы. Мне всегда помогают», — заключил Гилерме.

Напомним, что голкипер вернулся в сборную только после чемпионата мира 2018 года.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с арбитрами на первые матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.