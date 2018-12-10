«Ривер Плейт» стал последним участником клубного чемпионата мира
Аргентинский «Ривер Плейт», который стал обладателем Кубка Либертадорес 10 декабря, прошел в клубный чемпионат мира, сообщает «Советский спорт».
«Ривер» одолел «Бока Хуниорс» со счетом 3:1 и дополнил состав участников мирового соревнования, которое пройдет с 12 по 22 декабря 2018 года в ОАЭ.
В борьбе за трофей также будут участвовать:
«Реал» (Мадрид, Испания) — победитель Лиги чемпионов УЕФА (Европа);
«Эсперанс» (Тунис) — победитель Лиги чемпионов КАФ (Африка);
«Гвадалахара» (Мексика) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн);
«Касима Антлерс» (Япония) — победитель Лиги чемпионов АФК (Азия);
«Тим Веллингтон» (Новая Зеландия) — победитель Лиги чемпионов ОФК (Океания);
«Аль-Айн» (ОАЭ) — победитель Лиги Арабского залива.
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