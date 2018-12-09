Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли финал юниорского Гран-при
Российские фигуристы заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при среди спортивных пар, сообщает ТАСС.
Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие по итогам короткой и произвольной программ 190,63 баллов. Серебро завоевали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин с результатом в 189,53 баллов. Третьими стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (186,59).
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Соревнование проходило в канадском Ванкувере.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала проигрыш российской фигуристки Алины Загитовой в финале Гран-при.