«Манчестер Сити» уступил «Челси» и потерпел первое поражение в чемпионате Англии
Лондонский «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Н'Голо Канте и Давид Луис.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ).
После 16 туров «Манчестер Сити» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Челси» (31 очко) поднялся на третье место.
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
«Челси» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 2:0
Голы: 1:0 — Конте, 45; 2:0 — Луис, 78.