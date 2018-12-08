В Санкт-Петербурге может появиться станция «Зенит»

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Власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть вопрос о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит», сообщает «Интерфакс».

По данным социологического опроса, 44 % горожан в возрасте от 16 до 54 лет поддерживают эту идею. 26 % жителей города на Неве против этой инициативы.

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«Идея переименования станции уже высказывалась ранее, но прежние власти города отнеслись к ней без особого энтузиазма. Есть основания полагать, что в ближайшее время эта идея будет обсуждаться вновь», — сообщил неназванный источник.

Станция «Новокрестовская» «зеленой» ветки петербургского метра была открыта в мае 2018 года. В Москве существуют станции метро «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что домашний стадион «Зенита» сменил название.