Еременко процитировал Оксимирона после победы с разницей в 0,01 балла

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Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко, выигравшие соревнования танцоров в финале юниорского Гран-при в канадском Ванкувере, гордятся своими тренерами, сообщает «Советский спорт».

Дуэт обошел на 0,01 балла своих соотечественников Арину Ушакову и Максима Некрасова. «Газета.ру» провела онлайн-трансляцию соревнований.

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«Такого с нами раньше не было, это впервые. Мы очень рады этому результату и счастливы быть частью этого события. Гордимся нашими тренерами, нашей командой. Конкуренция всегда приносит беспокойство и стресс, поэтому мы стремились расслабиться и показать, на что мы действительно способны. Хотим пожелать удачи нашим партнерам по команде. Есть много маленьких моментов, которые нам нужно улучшить. Мы просто должны продолжать работать, как и раньше», — сказал Еременко в интервью пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Также Еременко процитировал известного рэп-исполнителя Оксимирона, сообщив, что после победы внутри него «Искра, буря, безумие».

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов занимают третье место после короткой программы.