Биатлонист Бе скучает по Шипулину

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался о соперничестве с французом Мартеном Фуркадом, передает «Матч ТВ».

Также он отметил, что надеется на скорое возвращение Антона Шипулина.

«Я думаю, что еще слишком рано сравнивать наши с Мартеном Фуркадом силы в борьбе за лидерство. В первой гонке он продемонстрировал фантастическую концентрацию, а неудача в спринте ни о чем серьезном не говорит: был просто не его день. Если я смогу быть также сфокусирован в каждой гонке, тогда посмотрим, как моя статистика будет играть против результатов Фуркада. Да, в прошлом сезоне все наслаждались нашим противостоянием, но сейчас все нужно начинать заново.

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Скучаю ли по Шипулину? Очень! Антон — один из сильнейших спортсменов Кубка мира и мой важный соперник. Надеюсь, что он вернется как можно скорее, но только не таким сильным, чтобы обыгрывать меня!» — заявил Бе.

Ранее экс-тренер сборной России оценил выступление Логинова в спринте.