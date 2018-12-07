Мужская сборная России поднялась в зачете Кубка наций по биатлону

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Мужская сборная России по биатлону поднялась на третье место в зачете Кубка наций, сообщает «Советский спорт».

Российской команде удалось улучшить позиции в таблице благодаря победе Александра Логинова в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира в словенском Поклюке. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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Рейтинг сборных в Кубке наций определяется по результатам биатлонистов в индивидуальных, спринтерских и эстафетных гонках Кубка мира. Очки получают трое лучших спортсмена национальной федерации, а также эстафетная команда в соответствии с занятыми местами.

Кубок наций. Мужчины

После 4 гонок из 23

1. Франция — 1208

2. Норвегия — 1193

3. Россия — 1043

4. Австрия — 1036

5. Германия — 1024

6. Швеция — 997

7. Украина — 978

8. Италия — 897

9. Чехия — 883

10. Швейцария — 866