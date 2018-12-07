Мужская сборная России поднялась в зачете Кубка наций по биатлону
Мужская сборная России по биатлону поднялась на третье место в зачете Кубка наций, сообщает «Советский спорт».
Российской команде удалось улучшить позиции в таблице благодаря победе Александра Логинова в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира в словенском Поклюке. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Рейтинг сборных в Кубке наций определяется по результатам биатлонистов в индивидуальных, спринтерских и эстафетных гонках Кубка мира. Очки получают трое лучших спортсмена национальной федерации, а также эстафетная команда в соответствии с занятыми местами.
Кубок наций. Мужчины
После 4 гонок из 23
1. Франция — 1208
2. Норвегия — 1193
3. Россия — 1043
4. Австрия — 1036
5. Германия — 1024
6. Швеция — 997
7. Украина — 978
8. Италия — 897
9. Чехия — 883
10. Швейцария — 866