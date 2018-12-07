Японская фигуристка побила рекорд Загитовой
16-летняя японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд в короткой программе финального этапа Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает ТАСС.
За свой прокат она получила 82,51 балла. Предыдущий рекорд принадлежал россиянке Алине Загитовой (80,78).
Японка занимает первое место после короткой программы. Загитова — вторая. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева пока третья. «Газета.ру» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Гран-при. Финал. Ванкувер (Канада)
Женщины. Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) — 82,51
2. Алина Загитова (Россия) — 77,93
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 70,65...
5. Софья Самодурова (Россия) — 68,24.
Для Кихиры этот сезон — первый на взрослом уровне.
Ранее сообщалось, что фигуристка Косторная лидирует после короткой программы.