Тренер по фигурному катанию назвал фаворитов финала Гран-при

<img src="//img.gazeta.ru/files3/887/12065887/RIAN_5703776.HR-pic905-895x505-64531.jpg">

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Руковицын назвал фаворитов в финале Гран-при в Ванкувере, передает RT.

Он считает, что борьба будет разворачиваться между россиянками Алиной Загитовой и Елизаветой Туктамышевой, а также японкой Рикой Кихирой.

Реклама

«Интересно будет понаблюдать за распределением мест между этими тремя спортсменками. С одной стороны, у нас есть олимпийская чемпионка с высочайшим рейтингом, великолепным катанием, презентацией и сложной программой, в которую входит ценный для женского катания каскад лутц — риттбергер.

С другой, фигуристки, способные выполнить по одному-двум тройным акселям. Мне сложно отдавать кому-либо из них предпочтение», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что российская пара лидирует после ритм-танца в финале юниорского Гран-при.