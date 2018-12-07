Тренер по фигурному катанию назвал фаворитов финала Гран-при
Российский тренер по фигурному катанию Евгений Руковицын назвал фаворитов в финале Гран-при в Ванкувере, передает RT.
Он считает, что борьба будет разворачиваться между россиянками Алиной Загитовой и Елизаветой Туктамышевой, а также японкой Рикой Кихирой.
«Интересно будет понаблюдать за распределением мест между этими тремя спортсменками. С одной стороны, у нас есть олимпийская чемпионка с высочайшим рейтингом, великолепным катанием, презентацией и сложной программой, в которую входит ценный для женского катания каскад лутц — риттбергер.
С другой, фигуристки, способные выполнить по одному-двум тройным акселям. Мне сложно отдавать кому-либо из них предпочтение», — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что российская пара лидирует после ритм-танца в финале юниорского Гран-при.