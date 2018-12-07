Тренер «Баварии» Ковач раскритиковал футболистов

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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач раскритиковал футболистов мюнхенской команды, передает «Советский спорт».

На командном собрании после домашнего матча 12-го тура чемпионата Германии с «Фортуной» (3:3), который состоялся 24 ноября, предъявил игрокам три претензии.

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Как информирует Sport Bild, Ковач считает, что футболисты чувствуют себя слишком комфортно, действуют недостаточно агрессивно на поле и иногда проявляют неуважение. Наставник выделил излишне оборонительный настрой в матчах защитников Никласа Зюле и Жерома Боатенга, а также выразил недовольство поведением защитника Йозуа Киммиха.

После этого матча команда одержала две победы: над «Бенфикой» (5:1) в матче Лиги чемпионов, во встрече Бундеслиги над «Вердером» (2:1).

Ранее сообщалось, что «Бавария» потратит рекордную сумму на двух игроков.