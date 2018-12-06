Путин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием команду «КАМАЗ-мастер», передает ТАСС.
«Этот юбилей - хороший повод обратиться к богатой истории команды, вспомнить ее триумфальные выступления на самых престижных международных соревнованиях. Ваши выдающиеся достижения - заслуженная награда за мастерство, характер, ежедневный упорный и напряженный труд», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Глава государства добавил, что спортсмены команды сами участвуют в создании автомобилей.
«Состязания, в которых участвует «КАМАЗ-мастер», позволяют в сложной, нештатной обстановке испытать передовые технологии, которые в дальнейшем широко внедряются в серийное производство завода «КАМАЗ», выпускать конкурентоспособную технику, а значит укреплять позиции российского автопрома на национальном и глобальном рынках», — отметил президент.
«КАМАЗ-мастер», выступающий в ралли-гонках в классе грузовиков, 15 раз побеждала в рейде «Дакар», семь раз — в марафоне «Шелковый путь».