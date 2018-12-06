Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке

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Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке, сообщает «Советский спорт».

Стартовавший под 87-м номером, спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Для 30-летнего Фуркада эта победа стала 75-й личной и 88-й с учетом эстафет на этапах Кубка мира. Больше только у норвежце Оле Эйнара Бьорндалена — 95 (133).

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Второе место у немца Йоханнеса Кюна, бронза — у австрийца Симона Эдера. Лучший из россиян, Дмитрий Малышко, показал 12-й результат.

Кубок мира. 1-й этап. Поклюка (Словения)

Индивидуальная гонка. 20 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 47.09,2 (0)

2. Кюн (Германия) — +4,2 (0)

3. Эдер (Австрия) — +19,7 (0)...

12. Малышко (Россия) — +1.30,3 (1)...

20. Елисеев (Россия) — +2.23,5 (2).

29. Логинов (Россия) — +2.55,1 (3)...

36. Гараничев (Россия) — +3.17,1 (3)...

83. Слепов (Россия) — +6.37,8 (6)..

96. Латыпов (Россия) — +8.45,4 (7).

Ранее сообщалось, что мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира перенесена из-за тумана.