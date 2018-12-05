Российского вратаря заменили в матче НХЛ из-за восьми пропущенных шайб

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Российского голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского заменили за 13 минут до конца матча против «Калгари Флэймз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

30-летний хоккеист покинул площадку в третьем периоде при счете 3:8 в пользу соперников. Однако, несмотря на восемь пропущенных шайб, спортсмен отразил 16 бросков по воротам за 46 минут 29 секунд.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил гол в матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.