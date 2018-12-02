Черчесов считает нормальной группу сборной России в отборе к Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мыслями после жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.

По итогам жеребьевки отечественная команда попала в группу I, где сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Наставник сборной России считает эту группу «нормальной».

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«Группа для нашей сборной нормальная. Главное, в каком мы состоянии будем на момент игр, это меня интересует, а не то, кто соперник.

Комментарии по Бельгии излишни. Бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года. «Рейнджерс» — боевитая команда, играла с нашими клубами в Лиге Европы, но без изюминки. Мы знаем, что из себя представляют киприоты — играли с «Динамо» недавно. Понимаем, что там нас ждет жара. Про команду Сан-Марино ничего сказать не могу», — сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных 2018 года.