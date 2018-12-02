Сборная России узнала всех соперников по квалификации Евро-2020

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Сборная России узнала соперников по квалификационному раунду чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».

Национальная команда попала в группу I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки.

По итогам квалификационного раунда определятся 20 участников — по две лучшие сборные во всех десяти группах. Четыре оставшиеся путевки получат победители стыковых матчей плей-офф, связанных с результатами Лиги наций.

Ранее определился первый соперник сборной России на отборочном турнире.