Сборная России узнала всех соперников по квалификации Евро-2020
Сборная России узнала соперников по квалификационному раунду чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».
Национальная команда попала в группу I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.
Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки.
По итогам квалификационного раунда определятся 20 участников — по две лучшие сборные во всех десяти группах. Четыре оставшиеся путевки получат победители стыковых матчей плей-офф, связанных с результатами Лиги наций.
Ранее определился первый соперник сборной России на отборочном турнире.