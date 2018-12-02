Кафельников объяснил, почему перевел деньги атаковавшему Глушакова фанату

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Экс-первая ракетка мира и известный футбольный болельщик Евгений Кафельников объяснил свое решение перевести деньги фанату московского «Спартака» Мирославу Голунову, который во время матча с «Рапидом» (1:2) выбежал на поле и попытался напасть на полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, передает «РИА Новости».

Болельщик столичной команды получил от теннисиста десять тысяч рублей.

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«Меня немножко взбесила реакция других спортивных ресурсов, которые преподнесли все это с той стороны, с которой они хотели это видеть. Чем больше вы будете писать, тем больше я буду переводить денег парню. Судя по реакции многих, они парню очень необходимы.

Я хотел поддержать его. Это шаг, на который не каждый решится. Наверняка он осознавал, что таким образом, выбежав на поле, он какой-то урон понесет. Понимал, что будут санкции и со стороны клуба. Но сложившаяся ситуация вынудила его на такой поступок. По мне, так это заслуживает уважения», — сказал Кафельников.

Ранее сообщалось, что Кафельников высказался против акции в поддержку Глушакова.