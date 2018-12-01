Глава UFC намерен провести мини-турнир с Нурмагомедовым и Макгрегором
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о намерениях провести отдельный мини-турнир за чемпионский пояс в легком весе между бойцами смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, Тони Фергюсоном, Конором Макгрегором и Дастином Порье, передает «Советский спорт».
Глава организации думает, что Макгрегору лучше встретиться в октагоне с Порье, а Фергюсону — с Нурмагомедовым.
«Победители этих боев сразятся между собой, но необходимо узнать решение спортивной комиссии штата Невада», — цитирует Уйта MMAJunkie.
Напомним, что атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) 10 декабря может дисквалифицировать дагестанского спортсмена за потасовку после боя с ирландцем.
Ранее российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков провел тренировку с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.