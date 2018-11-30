УЕФА завел дело в отношении «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении московского «Спартака» по итогам матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против венского «Рапида», сообщает «Советский спорт».
Как передает пресс-служба организации, в отношении клуба выдвинуты обвинения в связи с проникновением на поле фаната, а также блокированием болельщиками лестничных проходов.
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В матче «Спартак» — «Рапид» фанат красно-белых Мирослав Голунов выбежал на поле и спровоцировал потасовку с капитаном московского клуба Денисом Глушаковым.
Встреча между «Спартаком» и «Рапидом», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.