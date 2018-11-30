Российский форвард «Вашингтона» вышел на лед после сотрясения мозга

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Центральный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов тренировался с командой перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилз», сообщает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте НХЛ, форвард принял участие в подготовке, так как восстановился после сотрясения мозга, которое получил 14 ноября в игре против «Виннипег Джетс».

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Российский хоккеист пропустил две недели.

Источник утверждает, что врачи клуба еще не разрешили Кузнецову выходить на лед во встречах. Тренер «Вашингтона» Тодд Рирден также заявил, что участие россиянина в матче с «Девилз» пока под вопросом.

Ранее «Чикаго Блэкхоукс» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.