Марадона остался недоволен переносом финала Кубка Либертадорес в Мадрид

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона остался недоволен тем, что ответный матч финала Кубка Либертадорес был перенесен из Аргентины в Мадрид, передает «Советский спорт».

Встречу перенесли из-за соображений безопасности. Ответный матч «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» должны были сыграть 24 ноября, но игру перенесли из-за беспорядков, которые устроили фанаты.

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«Что, черт возьми, я должен делать, если моя семья хочет посмотреть финал? Знаете ли вы, сколько стоит перелет в Мадрид? Нужно было просто обеспечить безопасность и сыграть матч, где планировалось», — приводит слова Ole Марадону.

Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» наказан за поведение болельщиков.